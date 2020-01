«New Girl»-Star Zooey Deschanel wird 40

Den 40. Geburtstag dürfte Zooey Deschanel nicht so schnell vergessen – es ist der erste Geburtstag an der Seite ihres neuen Freundes Jonathan Scott (41), ein TV-Star aus Kanada. Erst kürzlich veröffentlichte sie die frohe Botschaft auf Instagram.

Ein Beitrag geteilt von Zooey Deschanel (@zooeydeschanel) am Jan 1, 2020 um 7:25 PST

Nur wenige Monate zuvor trennte sich Zooey Deschanel von ihrem zweiten Ehemann und Filmproduzent Jacob Pechenik (47). Er ist der Vater ihrer Kinder Charlie Wolf Pechenik (2) und Elsie Otter Pechenik (4).

Zooey Deschanel wurde durch die Independent-Produktion «(500) Days of Summer» bekannt. Und anschliessend als Hauptdarstellerin in der Fox-Serie «New Girl» weltberühmt. Für diese Rolle erhielt sie eine «Golden Globe»-Nominierung als «Beste Serien-Hauptdarstellerin – Komödie oder Musical». Parallel dazu ist Deschanel als Sängerin tätig und erfolgreich im Duo «She and Him».