Laut «tmz.com» soll das Kind am Mittwoch in Los Angeles zur Welt gekommen sein. Über das Geschlecht und den Namen des Kindes ist bisher nichts bekannt. Die Sängerin hat ihre Schwangerschaft im Juni via Instagram bekanntgegeben. Minaj und Petty sind seit 2018 zusammen, 2019 heirateten sie.