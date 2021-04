O.C. California kommt zurück – zumindest als Podcast

«Welcome to the OC, Bitches» – so heisst der neue Podcast der beiden Schauspielerinnen Rachel Bilson und Melinda Clarke, die in der Erfolgsserie O.C. California Summer Roberts und Julie Cooper spielen. 14 Jahre nachdem die letzte der 92 Episoden in den USA ausgetrahlt wurde, starten die beiden am 27. April den Podcast, in dem sie über jede einzelne Folge der Serie sprechen.