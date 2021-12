People's Choice Awards: «The Rock» sahnt drei Preise ab

Hier eine Liste mit allen Gewinnerinnen und Gewinnern des Abends:

Film des Jahres: «Black Widow»

Komödie des Jahres: «Free Guy»

Actionfilm des Jahres: «Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe»

Drama des Jahres: «Cruella»

Familienfilm des Jahres: «Luca»

Männlicher Filmstar: Dwayne Johnson

Weiblicher Filmstar: Scarlett Johansson

Drama-Filmstar: Kevin Hart

Filmstar in einer Komödie: Dwayne Johnson

Action-Filmstar: Simu Liu

Show des Jahres: «Loki»

Drama-Show des Jahres: «Grey's Anatomy»

Comedy-Show des Jahres: «Noch nie in meinem Leben»

Reality-Show des Jahres: «Keeping up with the Kardashians»

Wettbewerbs-Show des Jahres: «The Voice»

Männlicher TV-Star: Tom Hiddleston

Weiblicher TV-Star: Ellen Pompeo

Drama-TV-Star: Chase Stokes

TV-Star Comedy: Selena Gomez

Tagestalk-Show des Jahres: «Die Ellen DeGeneres-Show»

Die Nacht-Talkshow des Jahres: «Die Tonight Show mit Jimmy Fallon»

Wettbewerbsteilnehmer 2021: JoJo Siwa

Reality-Star des Jahres: Khloé Kardashian

Die Bingeworthy-Show: «Squid Game»

Sci/Fantasy-Show des Jahres: «Lucifer»

Männlicher Solokünstler: Lil Nas X

Solokünstlerin: Adele

Beste Band: BTS

Lied des Jahres: «Butter»

Album des Jahres: «Sour»

Country-Künstler: Blake Shelton

Latin Künstler: Bad Bunny

Newcomer des Jahres: Olivia Rodrigo

Musikvideo: Butter

Feature des Jahres: Justin Bieber & The Kid LAROI

Social Media Star 2021: Britney Spears

Pop-Special 2021: «Friends: The Reunion»

Game Changer 2021: Simone Biles

Musik Ikone: Christina Aguilera

Comedy Act: Chelsea Handler

People's Champion: Dwayne Johnson

Podcast des Jahres: Anything goes with Emma Chamberlain