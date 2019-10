Melissa hat in der «Love Island»-Villa die Liebe nicht gefunden und ist nun wieder zurück in ihrem Alltag. Nicht ganz, denn der Sänger Pietro Lombardi schwärmt seit Wochen von der 24-Jährigen und gestand ihr via Instagram, dass er «leicht verliebt» sei. Gegenüber «Bild» sagte er sogar: «Es fühlt sich so richtig an wie bei Sarah.»

Die Trennung von Ex-Frau Sarah liegt bereits drei Jahre zurück, nun scheint er bereit, sich neu zu verlieben. Schon kurz nach Staffelbeginn hat er gegenüber RTL gesagt, dass Melissa eine sehr hübsche Frau sei und meinte, wenn sie nach der Sendung keinen Freund habe, könne er ja mal «Hallo» schreiben.

Das hat er jetzt auch getan. In einer Videobotschaft wendete er sich an sie und meinte, dass er gehört hat, dass es ihr nicht gut gehe und stimmte seinen Song «Phänomenal» für sie an.