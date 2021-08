Die 30-jährige Sängerin ist frisch verliebt. Hand in Hand schritt sie mit ihrem neuen Freund Taika Waititi (45) über den roten Teppich. Waititi ist aus Neuseeland und als «Thor»-Regisseur und Schauspieler bekannt, für sein Drehbuch zu «Jojo Rabbit» bekam er 2020 einen Oscar. Die beiden sollen seit April zusammen sein. Gefunkt haben soll es in Australien – dort war Ora für «The Voice» unterwegs und er führte bei «Thor: Love And Thunder» Regie.

Der Regisseur war zuvor verheiratet und hat zwei Töchter. Ora war mit einem griechischen Filmemacher zusammen, die Trennung wurde im März bestätigt.

(red.)