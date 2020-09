«Prinz von Bel-Air»-Villa kann nun gemietet werden

Ein Beitrag geteilt von Will Smith (@willsmith) am Sep 13, 2020 um 6:00 PDT

Will Smith, der Hauptdarsteller von «Der Prinz von Bel-Air» und Airbnb haben einen Teil der Villa gemietet, welche für die Aussenaufnahmen in der Show genutzt wurde. Das Schlaf- und Badezimmer von Will Smiths Figur, der Pool sowie das Esszimmer können besichtigt werden.

Eine Übernachtung in der Villa kostet 30 Dollar und ist nur an fünf Daten in diesem Jahr möglich. Das Angebot steht nur Bewohnern des L.A. County Areals zur Verfügung.

