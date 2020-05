Prinzessin Charlotte feiert ihren fünften Geburtstag

Sie gehört auch zu den Kindern, die ihren Geburtstag in der Coronakrise feiern: Prinzessin Charlotte, Tochter von Prinz William und Herzogin Kate, wird heute, am 2. Mai, fünf Jahre alt. Anstatt ein Fest zu schmeissen, verteilt sie Essenspakete an Menschen, die wegen der Coronakrise in Isolation leben.

Auch ihr Bruder George (6) hat bei der Aktion mitgemacht. Ihr jüngerer Bruder Louis, welcher gerade seinen zweiten Geburtstag gefeiert hat, ist dafür wohl noch zu klein.

(red.)