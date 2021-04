Willi Herren

Bekannt wurde Willi Herren als Schauspieler bei «Lindenstrasse». Nebenbei trat er regelmässig als Sänger am Ballermann auf Mallorca auf. In den letzten Jahren war Willi Herren in zahlreichen Reality-TV-Sendungen zu sehen. Unter anderem beim Dschungelcamp, Promi Big Brother, Sommerhaus der Stars, Kampf der Realitystars und Temptation Island VIP.

Zuletzt drehte er Promis unter Palmen. Diese laufende Sendung wurde aus Pietätsgründen gestoppt.