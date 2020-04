Mamma Mia! Bei der Bachelorette kochen die Emotionen über. Die Zimmervergabe bringt die Tiere in den Männern zum Vorschein. Der eine wird böswillig in den Pool geschubst, des anderen Gepäck wird rücksichtslos aus dem Zimmer geschmissen. Der einzige Weg, den Schlafplatzstreit zu lösen: Die Jungs steigen sich gegenseitig auf die Schultern und rangeln. «Der Kampf war sehr streng. Der andere war sehr gross und gut gebaut. Aber: Hart auf hart», fasst Kandidat Giovanni den Poolfight zusammen.

Sie will Ehrlichkeit, er eine Köchin

Doch eigentlich geht es immer noch um sie, Bachelorette Chanelle Wyrsch. Sie lädt zum ersten Einzeldate mit Kandidat Jamy aus Hamburg, da dieser am schnellsten schwimmen konnte. Bei einem romantischen Dinner-Date knistert es das erste Mal ein wenig in der neuen Staffel. Die beiden erzählen sich, was ihnen an einem Partner wichtig ist. Bei Chanelle ist es Ehrlichkeit, bei Jamy, dass sie kochen kann.

«Mirco spielt ein falsches Spiel»

Während Chanelle flirtet, wird bei den Kandidaten gelästert. Kandidat Mirco scheint einigen ein Dorn im Auge zu sein. Vor allem, da er in der ersten Folge eine Rose angenommen hatte, obwohl ihm die Bachelorette laut eigener Aussage gar nicht gefällt. «Dass Mirco ein falsches Spiel spielt, haben alle gesehen. Er war kein Mann, weil er nicht zu dem gestanden ist, was er gesagt hat», sagt Giovanni.

«Habe eine Energie gespürt»

Deshalb mussten die anderen Kandidaten der Bachelorette auch direkt von Mircos falschen Spiel erzählen. Der mutmassliche Rosenbetrüger muss sich erklären: «Als ich vor dir stand, habe ich eine Energie gespürt und konnte einfach nicht nein zu der Rose sagen.» Ganz scheint Chanelle von dieser Ausrede nicht überzeugt zu sein: «Belassen wir es vorerst dabei.»

«Ich hoffe, du findest deine grosse Liebe»

Es ist soweit: Chanelle muss wieder Entscheidungen fällen. Will sie Mirco eine zweite Chance geben? Oder wer fliegt heute nach Hause? Die Bachelorette kommt schnell zur Sache. Sie bittet Mirco zu sich. «Ich habe gemerkt, dass du ehrlich bist. Das finde ich gut», beginnt sie. «Aber ich spüre keinen Draht zwischen uns.» Mit einem grossen Grinsen, wieso auch immer, verabschiedet sich Mirco und wünscht Chanelle, dass sie die grosse Liebe findet.

«Das Beste kommt zum Schluss»

Die Entscheidung beim Date Jamy fällt der Bachelorette nicht schwer. Er bekommt eine rote Rose. Am Schluss stehen nur noch Filmemacher Marco und DJ Mike vor Chanelle. «Es ist zu 1000 Prozent in Stein gemeiselt, dass ich weiter komme und nicht Marco», sagt der DJ cool in die Kamera. Und tatsächlich: Die Bachelorette vergibt die letzte Rose des Abends an Mike. «Das Beste kommt zum Schluss», blufft er. Marco muss nach Hause fliegen.

Die dritte Folge «Die Bachelorette» läuft am kommenden Montagabend, 20.15 Uhr, auf 3+.