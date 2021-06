Etwa vier Monate nach der Trennung von Kanye West (44) und Reality-TV-Star Kim Kardashian (40) gibt es wieder Dating-Gerüchte um den Rapper. Er ist mehrfach mit dem russischen Supermodel Irina Shayk (35) gesichtet worden, berichtet promiflash.de.

Das Model wurde an seiner Geburtstagsparty in der französischen Provence gesichtet. Vorgestern wurden sie beobachtet, wie sie gemeinsam, wenn auch mit etwas Zeitabstand, aus einem Flugzeug am Flughafen in New Jersey stiegen. Vermutungen um eine Beziehung zwischen den beiden gibt es schon länger. Sie wurden in den vergangenen Wochen immer wieder gemeinsam gesehen und abgelichtet.

Der Rapper ist nicht der erste Weltstar, der sich in das russische Supermodel verguckt hat. Neben dem fünffachen Weltfussballer Christiano Ronaldo zählt auch der Schauspieler Bradley Cooper zu ihren namhaften Ex-Partnern.