Sarah Lombardi hat geheiratet

In Brautmode stehen sie und Julian dicht nebeneinander. Auch die Eheringe hält das Paar voller Stolz in die Kamera. Julian wird offenbar den Kindheitsnamen seiner Frau annehmen, denn das Posting ist mit den Worten «Mr & Mrs Engels» versehen. «Wir sind so glücklich», zeigte sich Sarah überwältigt und gab an, dass sie sich später bei ihren Fans melden werde.