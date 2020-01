Nur wenige Wochen nach der Trennung mit Ex-Freund Roberto wurde Sarah Lombardi in den Ferien mit einem Neuen gesehen. Die Sängerin soll mit ihm in Ägypten eng umschlungen am Strand gelegen sein.

Kurz nach der Trennung mit dem Ex turtelt sie bereits wieder mit einem Neuen: Sängerin Sarah Lombardi soll kuschelnd am Strand von Ägypten gesehen worden sein. Die 27-Jährige hatte sich erst kürzlich von ihrem Freund Roberto getrennt. Nach dem Liebes-Aus fuhr Lombardi mit ihrem Sohn Alessio (4) und ihrem Eislauf-Partner und guten Freund und Joti Polizoakis (24) in die Ferien nach Ägypten. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Freunde sind Engel, die uns wieder auf die Beine helfen, wenn unsere Flügel vergessen haben wie man fliegt! ✨ Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am Dez 30, 2019 um 10:59 PST Auf Instagram-Fotos zeigten sich Sarah Lombardi und Joti Polizoakis sehr vertraut beim turteln am Strand. Die Fans spekulierten schnell, dass die beiden mehr als nur gute Freunde sind. Doch nun soll «Guten Morgen Deutschland» ein Video vorliegen, dass Lombardi in den Ferien mit einem anderen als Polizoakis zeigt. Der Unbekannte und die Sängerin sollen eng aneinander geschmiegt auf einer Strandliege Stunden am Strand genossen haben. Der Unbekannte gab sich jedoch nicht zu erkennen. Er trug einen dunklen Pullover, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen und eine Sonnenbrille. Es soll sich nicht um Eislauf-Partner Joti Polizoakis handeln, da dieser wenige Meter nebenan auf einer Strandliege gelegen haben soll. Dass es sich dabei nicht «nur» um einen Urlaubsflirt handelt, darauf könnte ein Instagram-Post von Sarah Lombardi hindeuten. Sie schreibt: «Und dann triffst du den Menschen, der dir das Gefühl gibt, du hättest dein Leben lang die Luft angehalten und plötzlich atmest du!» (red.)