Schauspieler Willi Herren ist tot

Der Ballermann-Sänger sei am Dienstag in seiner Wohnung in Köln gestorben, schreibt die Bild-Zeitung. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht.

Seit Jahren kämpfte der Schauspieler gegen seine Alkohol- und Drogensucht. Erst im März hatten er und seine Ehefrau Jasmin sich getrennt.

Herren wurde durch seine Rolle des Olli Klatt in der Serie «Lindenstrasse» bekannt. Er war ausserdem als Schlagersänger unterwegs und in diversen Reality-TV-Formaten zu sehen.

