Was man heute nur von Deutschland her kennt, gab es auch schon mal in der Schweiz: Menschen, die sich fürs Fernsehen einschliessen und von Kameras beobachten lassen wollen – «Big Brother». Vor genau 20 Jahren war das im TV zu sehen.

Nicht nur der TV-Sender von damals, TV3, ist verschwunden, sondern auch die Kandidatinnen und Kandidaten, die damals am 3. September 2000 in den Big-Brother-Container einzogen. Der Sender ging bald darauf Konkurs, die Kandidatinnen und Kandidaten sind in der Versenkung verschwunden. Und das soll auch so bleiben.

Werbung Quelle: TV3

Ostschweizer Kandidatin will nichts mehr von «Big Brother» wissen Vor allem, wenn es nach der einzigen Ostschweizer Kandidatin Tanja Amman geht, die unter ihrem damaligen Künstlernamen Tanisha ins Big-Brother-Haus zog. Beim Einzug in «Big Brother» war sie 25 Jahre alt und wohnte im Thurgau. Sie hatte zuvor eine Gesangskarriere gestartet und erhoffte sich mit «Big Brother» einen Karriereschub. Der kam dann nicht, ihre Singles blieben in der Hitparade unter ferner liefen. Heute nennt sich Tanisha wieder Tanja und ist eine erfolgreiche Kunstmalerin. Sie wohnt aber nicht mehr im Kanton Thurgau, sondern hat ihr Atelier am Zürichsee eingerichtet. Auf eine Interviewanfrage von FM1Today reagiert sie per Whatsapp freundlich, aber abweisend. «Ich gebe keine Interviews mehr.» Den Grund lässt sie offen. Kein Kommentar dazu.

Tanisha beim Auszug aus dem Big-Brother-Container © Keystone

Stibe interessiert sich heute nicht mehr für «Big Brother» Der Einzige, der heute noch gerne über die alte Zeit reden will, ist der Zuger Stefan Dettling, genannt «Stibe». Und er ist es auch, der heute noch auf der Strasse auf seine TV-Abenteuer angesprochen wird. «Immer wieder kommen Menschen auf mich zu und rufen: Du bist doch der Stibe!»

Stibe Stefan Dettling beim Auszug aus dem Big-Brother-Container © Keystone