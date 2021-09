«Sinnlich und rau hört sie sich an. Hätte diese Stimme ein Eigenleben, sie käme gerade von einer durchzechten Nacht nach Hause. Gleichzeitig ist die Stimme warm wie ein Kaschmirschal.» So beschreibt die NZZ die Stimme der St. Gallerin Flavia Vinzens in einem Bericht, der vor einigen Tagen erschienen ist.

Tatsächlich hat ihre Stimme im Interview mit der Redaktion ein rauchiges Timbre, wie gemacht für eine Action-Heldin. Vinzens leiht der US-Schauspielerin Lashana Lynch nicht zum ersten Mal ihre Stimme. «Bereits in ‹Captain Marvel› war ich ihre Synchronsprecherin», sagt die Schweizerin. Als sie von Lynchs Rolle im neusten James-Bond-Film hörte, bewarb sie sich für die Synchronisation. Ein kompliziertes Verfahren startete, bei dem diverse Personen ihre Stimme absegnen mussten. Doch das sei normal, sagt Vinzens, die sich gänzlich unbeeindruckt vom Glanz der Filmindustrie zeigt.