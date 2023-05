«Es war immer ein Auf und Ab. In dieser kurzen Zeit haben wir sehr viel erlebt – von der Fehlgeburt über Hochzeitspläne bis zum Zusammenziehen. Jedoch haben wir wohl beide bemerkt, dass wir nicht auf der gleichen Ebene kommunizieren. Von einem Tag auf den anderen hat Yuri dann per Whatsapp Schluss gemacht», das sagt Ex-Bachelorette Yuliya Benza in der vierten Folge von «Die Bachelorette – Der Talk», und das beinahe unter Tränen.