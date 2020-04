«Unmöglich, sowas als Unterhaltung wahrzunehmen»

Simone packt nicht nur sich selber aus – sondern auch über das TV-Format «Germany's Next Topmodel». «Ich kann es mir bis heute nicht anschauen», sagt die 22-Jährige im «Playboy». «Ich würde sagen, dass jede Zweite nicht in der Lage ist, mit dem Druck umzugehen», so Simone weiter. «Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich das durchgestanden habe. Ich finde nicht, dass das eine Produktion so zulassen sollte. Dass man es als Unterhaltung wahrnimmt, wie Menschen einander heruntermachen, finde ich unmöglich.»

In ihrer Staffel sei sie als «Drama Queen» wahrgenommen worden, was mit tatsächlichen körperlichen Problemen zu tun gehabt habe. Seit ihrer Laufbahn als Leistungssportlerin leide sie an regelmässigen Krämpfen.

«Heidi war wie eine gute Freundin»

Modelmama Heidi Klum will Simone indes nicht kritisieren. Sie sei ihr sehr dankbar, Heidi sei wie eine gute Freundin gewesen. «Ohne sie wäre nicht an dieser Stelle im Leben.»