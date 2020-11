So luxuriös wohnte Sean Connery

Bevor Sean Connery an Halloween, am 31. Oktober, dieses Jahr starb, wohnte der ehemalige James Bond unter anderem in einem Haus im Süden Frankreichs. Gemäss TopTenRealEstateDeals wurde das Haus in Frankreich erst kürzlich für rund 30 Millionen Dollar verkauft.

Von den Einheimischen wird es jedoch immer noch «Sean's place» genannt. Es sei eines der schönsten und am besten gelegenen Häuser an der französischen Riviera und man sehe auf die Stadt Nizza und das Mittelmeer.