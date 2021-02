Stars trauern um Kasia Lenhardt: «Ich werde dich nie vergessen»

Die Nachricht über den plötzlichen Tod von Model Kasia Lenhardt (25) lässt viele Promi-Stimmen laut werden. So melden sich Freundin Sara Kulka, Moderatorin Cathy Hummels oder Influencerin Anna Maria Damm auf Instagram zu Wort.

«Du wundervoller Mensch, ich vermisse dich und hätte gerne Abschied genommen», schreibt Sara Kulka (30) in ihrem neusten Post. Darauf zu sehen ist sie mit ihrer Freundin Kasia Lenhardt, die am Dienstagabend in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden ist. Das Model wurde 25 Jahre alt. Bekannt wurde Lenhardt durch «Germany's Next Topmodel». Zuletzt sorgte die Trennung mit Fussballstar Jérôme Boateng für Aufsehen.

«Ich werde dich nie vergessen, ich kenne keinen, der so lachen konnte wie du», schreibt Kulka. Die beiden lernten sich während «Germany's Next Topmodel» kennen. Kulka belegte hinter Lenhardt den fünften Platz. «Hate, Bodyshaming und Cybermobbing muss aufhören» Auch Moderatorin Cathy Hummels meldet sich auf Instagram zu Wort. «Ich bin schockiert und wirklich traurig. Wie verzweifelt muss sie gewesen sein?», schreibt die 33-jährige Fernsehmoderatorin. Hummels will in ihrem Post auch das Thema Depression und Mobbing ansprechen. «Ich will darauf aufmerksam machen, dass dieser Hate, Bodyshaming und Cybermobbing aufhören muss.» Kasia Lenhardt soll an Depressionen gelitten haben. Die Todesursache soll gemäss der Polizei Suizid gewesen sein.

Tod an Geburtstag von eigenem Sohn Influencerin und Ex-GNTM-Kandidatin Anna Maria Damm schreibt in ihrer Instagram-Story: «Ich bin immer noch sprachlos und will mir nicht vorstellen, wie sie sich gefühlt haben muss, dass sie gezwungen war, diesen Schritt zu tun und sogar ihren Sohn verlässt.» Das Model hinterlässt nach ihrem Tod einen sechsjährigen Sohn. Dieser soll am Todestag Geburtstag gehabt haben. Das geht aus einem älteren Instagram-Post hervor.

