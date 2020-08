Für Heidi Klum (47) gehen bald die Dreharbeiten für die vierzehnte Staffel «Germany's Next Topmodel» los. Wie bereits in anderen Jahren will die gebürtige Deutsche ihre vier Kinder mit auf diese mehrmonatige Geschäftsreise nehmen – doch diesen Herbst könnte alles anders kommen.

Ex-Mann Seal (57) ist gegen Heidis Vorhaben. Vor Gericht soll der Musiker («Amazing») dafür kämpfen, dass Leni (16), Henry (14), Johan (13) und Lou (10) in den USA bleiben dürfen.

Er sehe seine Kinder ohnehin schon viel zu selten, meint Seal. Auch wegen des Coronavirus sei es für den Nachwuchs sicherer, in der Heimat zu bleiben.

Ausserdem glaubt der Brite, dass hinter Heidis Deutschlandreise mehr stecken könnte als lediglich Dreharbeiten. Er befürchtet laut Medienberichten, dass seine Ex mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (30) und den Kindern komplett nach Deutschland ziehen könnte.