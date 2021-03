Thomas Gottschalk ersetzt Dieter Bohlen bei DSDS

Der 70-Jährige wird an den kommenden Samstagen neben Maite Kelly und Mike Singer in der Jury Platz nehmen. «RTL hat mich gefragt und ich habe spontan zugesagt. Erstens lässt ein Titan den anderen nicht hängen und zweitens hatte ich nichts Besseres vor», so Gottschalk in einer Stellungnahme.

Die Kandidaten, die es bis hierher geschafft hätten, könnten alle toll singen, und die Entscheidung liege eh beim Publikum, argumentiert er. «Ich kann also nichts falsch machen.» Auch RTL ist mit der Wahl zufrieden. «Dieters Fußstapfen sind groß. Wenn einer die passende Schuhgröße hat, dann Thomas Gottschalk», so Unterhaltungschef Kai Sturm.

Gottschalk hatte Bohlen 2012 schon einmal in der Jury beim «Supertalent» unterstützt. Und auch Bohlen war schon bei «Wetten, dass...?»

(red.)