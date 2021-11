Til Schweiger hat sich getrennt – und soll schon eine Neue haben

Das Paar führte seit Januar 2020 eine Beziehung. Der erste öffentliche Auftritt hatten die beiden an einer Box-Veranstaltung in Hamburg. Davor war Schweiger mit Francesca Dutton (34) rund ein Jahr lang zusammen. Die längste Beziehung führte der Schauspieler von 1993 bis 2005 mit Dana Schweiger, mit der er auch verheiratet war.

Nun gibt es bereits Gerüchte, dass Schweiger ein Auge auf die 28-jährige Kimberley Schulz (bekannt aus «Bachelor» und «Bachelor in Paradise») geworfen hat. Zusammen sollen die beiden in den vergangenen Wochen viel Zeit verbracht haben. Auch wurden sie in einem Luxus-Hotel in München gesehen.