Mit einem emotionalen Video verkündete Toni Garrn (29) im März ihre Schwangerschaft. Es zeigte das deutsche Topmodel beim Shooting für die deutsche «Vogue», in dem sie ihren wachsenden Babybauch in Szene setzte. Anschliessend folgten zahlreiche Fotos der Schwangerschaft in den sozialen Netzwerken. Nun ist es soweit: Das Topmodel ist zum ersten Mal Mama geworden.

Sind seit letztem Jahr verheiratet

Das Topmodel Toni Garrn und der britische Schauspieler Alex Pettyfer hatten sich im Oktober 2020 in einer kleinen Zeremonie in Hamburg das Ja-Wort gegeben. Für die beiden ist Luca Malaika das erste Kind. Im sechsten Schwangerschaftsmonat verriet Garrn in einem Interview mit der «Vogue»: «Ich glaube, das Erste was mir durch den Kopf ging, war: Endlich. Ich war sehr, sehr aufgeregt.» Nun können sie und ihr Mann die aufregende Zeit gemeinsam geniessen.