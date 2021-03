Sie sei dankbar, sehr dankbar sogar. TV-Persönlichkeit Nancy Holten (46) hat sich am Mittwoch mit einem emotionalen Post auf Facebook gemeldet. Knapp einen Monat ist es her, seit die Kuhglocken-Gegnerin das Liebes-Aus zwischen ihr und Mike verkündete. «Das war unser letzter gemeinsamer Ausflug als Paar», schreibt sie zum Bild mit ihrem Noch-Ehemann. «Wenn das Liebesband entsteht, fliesst diese Liebe weiter, so wie bei allen, die wir jemals geliebt haben, ob Mensch oder Tier», so die Aargauerin.