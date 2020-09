Jolenes Aufgabe war nicht einfach. In der Reality-Show «Love Island», die auf RTL 2 läuft, musste sie versuchen, ein bereits verkuppeltes Paar auseinander zu bringen und sich selbst einen Partner zu schnappen. Denn nur wer zu zweit ist, löst das Ticket für die nächsten Folgen. Jolene gab vollen Körpereinsatz und nuckelte sogar am grossen Zeh von Kandidat Marc. Überzeugen konnte sie diesen dadurch aber nicht, deshalb heisst es für sie auf Mallorca bereits wieder Koffer packen.

Und was sagt sie zur Ekel-Szene, als sie im Rahmen eines Spiels Marcs Zeh nuckeln musste? «Natürlich fanden wir das beide nicht fantastisch, aber Marc ist immerhin ein gepflegter Mann, mit dem ich mich gut verstanden habe.» Und ergänzt: «Ich glaube, viele Leute hatten schon weniger Appetitliches im Mund.»

Weitere Reality-TV-Auftritte sind denkbar

Nun geht es für Jolene von Mallorca zurück in die Schweiz. Vorerst wird sie dann wieder in ihrem «normalen» Job als Verkaufsleiterin arbeiten. Gleichzeitig ist sie weiteren TV-Auftritten gegenüber aber nicht abgeneigt: «Ich schliesse eine weitere Teilname in einem passenden Reality-TV-Format nicht aus. Wer weiss.»