Es fing alles so gut an. Melissa und Daniel waren sich von Anfang an sympathisch: Die allererste Rose in der allerersten Folge ging sogar an den Vorarlberger. Mit der Zeit lernten sich die beiden immer besser kennen und bald folgte der erste Kuss. Doch es hat nichts genützt. Im «Grande Finale» musste sich Daniel geschlagen geben. Acht Wochen hat der Österreicher um das Herz von Melissa gekämpft, doch die letzte Rose ging an seinen Konkurrenten Leander.