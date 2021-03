Nach Oprah-Interview: Die Queen schlägt versöhnliche Töne an

Das Interview von Herzogin Meghan und Prinz Harry hat das britische Königshaus hart getroffen. Die Statements der Royals fallen jedoch unterschiedlich aus. So hatte die Queen am Dienstagabend bekanntgegeben, dass die Familie die Rassismusvorwürfe «sehr ernst» nehme. Auch sei man traurig darüber, wie schwer es Meghan und Harry in den vergangenen Jahren hatten.

Bei einem Besuch einer Schule am Donnerstag äusserte sich nun auch Prinz William zum Interview seines Bruders und dessen Ehefrau und nimmt den Palast in Schutz. «Wir sind keine rassistische Familie», sagte der 38-Jährige, wie «The Sun» berichtet. Mit Harry hat der Prinz bisher noch nicht gesprochen. Er werde es aber sicher noch tun.