Was als einfache Anfrage auf Instagram gestartet ist, hat sich schnell zu einer regelrechten Support-Lawine entwickelt: Die beiden Schüler Felix und Florian haben sich zur Wahl als Schülersprecher am Otto-Nagel-Gymnasium in Berlin aufstellen lassen. Um ihre Aussichten auf den Wahlsieg zu erhöhen, haben sie den Komiker Luke Mockridge auf Instagram um Hilfe gebeten.

Dieser hat daraufhin nicht nur seinen Support für die beiden Jungs ausgesprochen, sondern auch gleich die halbe deutschsprachige Prominenz mobilisiert. Oliver Pocher, Max Kruse, Kaya Yanar oder Stefanie Kloss sind nur einige Promis, welche die Wahl von Felix und Florian unterstützt haben: