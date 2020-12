Das Guetzli-Quiz für echte Profis Welches Guetzli enthält meist kein Mehl? Aus was für einer Sorte Teig machst du Vanillekipferl? Was brauchst du für Tirggel etwa in gleicher Menge wie Mehl? Für welche Guetzli brauchst du keine gemahlenen Mandeln? Wie hoch ist der Prozentanteil von Butter in einem Mailänderliteig? Zimetstern hani gern, Mailänderli au, Tirggel und __________ und Ring us Willisau... Was solltest du mit Brunsli machen, bevor du sie in den Ofen schiebst? Welches Gewürz darf bei Chräbeli nie fehlen? Was machst du mit der Gonfi, bevor du sie auf die Spitzbuben streichst? Was gehört (üblicherweise) nicht ins Lebkuchengewürz? Welches dieser Guetzli bleibt am längsten im Ofen? ...du machst deine Guetzli meistens aus Fertigteig, gell? Du hast Potenzial, bleib dran! Gratuliere, du hast es echt drauf! Wow, du bist ein echter Profi! Du machst keine Guetzli, du machst am Bestzli!

