Was weisst du alles über den Herbst? Teste dein Wissen! Was bedeutet das Wort «Herbst»? Welche Frucht wird im Herbst geerntet? Wann ist der astronomische Herbstbeginn? Weshalb verfärben sich die Blätter an den Bäumen? Welche dieser Vögel machen sich im Herbst nicht Richtung Süden auf? Warum fallen die Blätter von den Bäumen? Welche dieser Pflanzen blühen im Herbst nicht? Was ist der Altweibersommer? Woher kommt der Brauch «Halloween»? Was heisst «Halloween» eigentlich? Wie lange dauert der Winterschlag des Murmeltiers?

