Das ultimative Harry-Potter-Quiz!

Wie heissen die Eltern von Neville Longbottom?

Aus welchem Kern besteht Hermine Grangers Zauberstab?

Welches ist kein Buch von Gilderoy Lockhart?

Wer unterrichtet in «Harry Potter und der Orden des Phönix» das Fach Wahrsagen?

Wie heisst die Hauselfe von Barty Crouch?

Wie verschafft man sich Zugang zur Küche von Hogwarts?

Wie lautet das Passwort zum Bad der Vertrauensschüler?

Wie heisst die Schwester von Fleur Delacour?

Wohin zieht sich Lord Voldemort zurück, als der Anschlag auf die Potters misslingt?

Aus was besteht ein Vielsafttrank? (Ausser einem Stück der Person, in die man sich verwandeln will)

Welche Schokofrosch-Karten fehlen Ron Weasley in Teil 1 noch?

Welche Schlangenart befreit Harry in Teil Eins aus ihrem Käfig?

Wo findet man einen Bezoar?

Wie heisst die Mutter von Lord Voldemort mit Vornamen?

Wie heisst der älteste der Peverell-Brüder?

Wie viel kostet eine Fahrt im Fahrenden Ritter?

Welche Nummer muss man in der Telefonzelle eingeben, um ins Zaubereiministerium zu gelangen?

Gegen welchen Drachen muss Cedric Diggory im Trimagischen Turnier kämpfen?

Welches ist das erste magische Wesen, das Harry in Professor Lupins Büro sieht?

Was bewirkt der Zauberspruch «Evanesco»?

Was passierte mit Voldemorts Leiche?

Naja...wir würden dir empfehlen, die Bücher nochmals zu lesen. Oder die Filme zu schauen. Oder das Quiz zu wiederholen ;)

Du bist mindestens ein Squib! Noch ein bisschen Nachhilfe in Zaubersprüchen und Hexereigeschichte und du schaffst es bis zum ZAG.

Wow! Dir macht in Sachen Harry Potter keiner so schnell etwas vor. Für ein Ohnegleichen hat es aber leider doch nicht gereicht.