Verkehrsregeln: Was ist wo erlaubt?

Welches Land ist am kulantesten bei der Promillegrenze?

In welcher Stadt dürfen Autofahrer am Tag und in der Nacht nicht hupen?

In welchem Land sind Kopfhörer und Headsets nicht erlaubt?

Wofür kann man in Russland gebüsst werden?

In welchem Land müssen Brillenträger eine Ersatzbrille vorweisen können?

Ups, über Rot. In welchem Land wird dies am teuersten?

Was müssen Autos in Polen zwingend im Kofferraum haben?

In welchem Land dürfen Autofahrer gar keinen Tropfen Alkohol im Blut haben?