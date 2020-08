Weisst du, welche Früchte und Gemüse wann Saison haben? Wann hat Blumenkohl in der Schweiz Saison? Was hat das ganze Jahr über Saison? Cherrytomaten liegen das ganze Jahr über in den Supermarkt-Regalen. In welchen Monaten stammen sie aus der Schweiz? Welche zwei Monate bilden die Spargelsaison? Wann kannst du für gewöhnlich Erdbeeren von hiesigen Feldern essen? Was wächst in der Schweiz? In welchen Monaten kannst du einen «Flade» aus regionalen Zwetschgen zaubern? In welchen Monaten kannst du für gewöhnlich Bärlauch pflücken? Gibt es Erbsen aus der Schweiz? Welche Beeren sind in der Schweiz am frühesten reif? Marroni sind im Herbst ein beliebter Snack. Wie lange dauert ihre Saison? Du musst noch einiges lernen... Nicht schlecht. Es würde aber helfen, daheim eine Saisontabelle aufzuhängen. Gut gemacht! Du scheinst dich sehr saisonal zu ernähren.

Quiz Maker - powered by Riddle