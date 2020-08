Die Schweizer Architektur ist so vielseitig wie die Schweiz selbst. Das spiegelt sich vor allem in den kleinen Dörfern in den unterschiedlichen Regionen wider. Kannst du anhand der Häuser erkennen, welches Dorf wir suchen? Beweise es im Quiz.

Erkennst du diese Dörfer anhand der Häuser? Welches Dorf wird hier gezeigt? Welches Dorf ist das? Welches Dorf ist das? Wie heisst dieses Dorf? Wie heisst dieses Dorf? In welchem Dorf liegt dieses Haus? Welches Dorf ist gesucht? Wie heisst dieses Dorf? Wie heisst dieses Dorf? Wie heisst dieses Dorf? Naja, das war ja mal nichts. Wir geben aber zu: Es war nicht immer ganz einfach. Nicht schlecht! Du hast ein Näschen für die Bauweisen von traditionellen Schweizer Häusern. Ein bisschen mehr geht aber doch noch. Bravo! Ob Graubünden, Wallis oder Tessin - Du kennst die Schweizer Dörfer und ihre typischen Bauten bestens!