Wie gut kennst du das FM1-Land? Beginnen wir mit einer einfachen Frage: An wie viele Kantone grenzt der Kanton St.Gallen? Wo ist eigentlich der nördlichste Punkt im Kanton Thurgau? In welcher Feriendestination im Kanton Graubünden werden die meisten Logiernächte verzeichnet? Aus welchem Land kommen die meisten Ausländer der Wohnbevölkerung Appenzell Innerrhodens? Auf welcher Höhe liegt der tiefste Punkt im Kanton Appenzell Ausserrhoden? Vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt: Wo ist der höchste Punkt im FM1-Land? Den Bodensee kennen wir natürlich alle. Aber wie viele Seen und Weiher gibt es eigentlich im Kanton Thurgau? Wie viele Strassenmotorfahrzeuge waren 2020 im Kanton St.Gallen zugelassen? Wie viele zugelassene Zahnärztinnen und Zahnärzte gab es 2020 im Kanton Appenzell Ausserrhoden? Wie viele Passagiere wurden 2020 von der Schwägalp mit der Luftseilbahn auf den Säntis gefahren? Kennst du die flächenmässig grösste Gemeinde von Appenzell Ausserrhoden? Wie viele Einfamilienhäuser gibt es im Kanton St.Gallen? Welchen Ort sehen wir da? Und welcher Ort ist das? ... und dann haben wir gleich nochmals einen schönen Ort an einem See. Was ist denn das für ein lustiges Gebäude? Welche Anlage sehen wir hier?