Wie gut kennst du den Kanton St.Gallen? Wo liegt der höchste Punkt im Kanton St.Gallen Wie viele Einwohner hat der Kanton St.Gallen? (Stand Dezember 2019) Wo brach im Oktober 2000 ein Feuer aus? Welche ist die kleinste Gemeinde im Kanton St.Gallen? (Stand Dezember 2019) Welcher ist der grösste See, der komplett im Kanton St.Gallen liegt? Wann fand die erste Olma statt? Welche ist die stärkste Partei im Kanton St.Gallen? Wie viele Bücher besitzt die St.Galler Stiftsbibliothek? Welche Miss Schweiz stammt nicht aus dem Kanton St.Gallen? Aktuell vertritt Karin Keller-Sutter den Kanton St.Gallen im Bundesrat. Wer war vor ihr der letzte St.Galler in Bundesbern? Wo liegt der tiefste Punkt im Kanton St.Gallen? Wann wurde das Kloster St.Gallen gegründet? Wer ist der aktuelle Regierungspräsident im Kanton St.Gallen? Wann wurde der FC St.Gallen gegründet? Naja, du bist wohl kein waschechter St.Galler. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Nur Mut! Nicht schlecht, Herr Specht! Du bist ganz ordentlich über den Kanton im Bilde. Bis zum Profi fehlt nicht mehr viel. HOPP SANGALLÄÄÄÄ!!! Du bist wohl ein St.Galler Urgestein! Wir gratulieren zu dieser Glanzleistung!

