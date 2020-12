Wie gut kennst du den Kanton Thurgau wirklich? In welcher Zeitung tauchte der Begriff «Mostindien» erstmals auf? Wo liegt der höchste Punkt im Kanton Thurgau? Wie viele Hochstamm-Apfelbäume gibt es im Thurgau? Welchen Beruf hat Hausi Leutenegger erlernt? Wie geht das Thurgauerlied weiter? «O Thurgau, du Heimat, wie bist du so schön,

wie bist du so schön! Dir schmücket der Sommer die Täler und Höhn!...» Welche ist die kleinste Gemeinde im Thurgau? Wie viele Besucher kommen jährlich an die WEGA? Wo liegt der tiefste Punkt im Thurgau? Welche Auszeichnung gibt es im Thurgau nicht? Welches Kriterium muss nicht erfüllt werden, um Thurgauer Apfelkönigin zu werden? Wer war der letzte Bundesrat aus dem Thurgau? Wie viele Personen leben in Frauenfeld? Welches Thurgauer Städtchen wurde erst kürzlich zu einem der «schönsten Schweizer Dörfer» gekürt? Welche ist die einzige Thurgauer Exklave? Naja, ein bisschen Thurgau-Nachhilfe könnte dir nicht schaden Gute Arbeit! Noch ein bisschen Recherche und du bist ein wahrer Thurgau-Profi! Bravo! Mit deinem Thurgau-Wissen wirst du ganz bestimmt die nächste Apfelkönigin!

Quiz Maker - powered by Riddle