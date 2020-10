Das grosse Eier-Quiz Wie viele Eier verzehrt der Durchschnittsschweizer pro Jahr? Welches Tier legt die grössten Eier? Wie viele Eier legt ein Huhn durchschnittlich pro Jahr? Welcher Vogel legt die kleinsten Eier? Wie heisst die mittelalterliche Kunst, aus Eiern die Zukunft vorherzusagen? Wie viele Eier werden im Ceasars Palace in Las Vegas pro Monat verbraucht? Welche Berühmtheit hatte Angst vor Eiern? Was bedeutet die erste Zahl, die auf ein Ei aufgedruckt ist? Wovon hängt die Farbe eines Hühnereis ab? Welchen Durchmesser hatte das grösste gelegte Hühnerei der Welt? Was war zuerst da: das Huhn oder das Ei? Ei, ei, ei! Dabei war das Quiz doch so EInfach! EInwandfrEI! Du hast dir dEIn SpiegelEI heute verdient! EInfach grossartig! Du kennst dich bestens aus mit Eiern.

