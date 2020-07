Wie gut kennst du die Schweiz? Welcher Pass verbindet die Ortschaften Disentis/Mustér und Andermatt? Welcher Kanton ist das? An welche Kantone grenzt der Kanton Glarus? Welche Gruppe von Bergen ist hier abgebildet Welche der folgenden Schweizer Ortschaften ist nicht echt? Welcher Ort hält den offiziellen Schweizer Kälterekord? Wo liegt der höchste Punkt der Schweiz? Wo liegt der tiefste Punkt der Schweiz? Welches ist das tiefste Tal der Schweiz? In Geografie hattest du wohl eher einen Fensterplatz. Aber lass dich nicht entmutigen und erkunde die Schweiz auf eigene Faust. Nicht schlecht! Dein Wissen über die Eidgenossenschaft reicht über den Geografie-Unterricht hinaus. Noch ein Mal die Landkarte studieren und du schaffst es vielleicht bis an die (Dufour)Spitze. Du kennst die Schweiz wie deine Westentasche. Egal ob tiefe Täler oder hohe Berggipfel: Dir macht in Sachen Schweizer Geografie keiner was vor.

Quiz Maker - powered by Riddle