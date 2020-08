Wie gut kennst du James Bond?

Offiziell hat Sean Connery die Schauspielkarriere 2006 an den Nagel gehängt. Ein letztes Mal auf der Leinwand zu sehen, war der Schotte jedoch bereits 2003 in «The League of Extraordinary Gentlemen».

Connery ist für die meisten Zuschauer jedoch untrennbar mit seiner Rolle als Geheimagent James Bond verbunden. Zum 90. Geburtstag des charismatischen Schotten haben wir deshalb ein 007-Quiz vorbereitet.