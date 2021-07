Das grosse Bier-Quiz Welches Land hat die grösste Dichte an Brauereien? Aus welchem Land kommt die meist verkaufte Biermarke? Es gibt bekanntlich für jedes Bier das passende Glas. Welches der folgenden Biere wird klassischerweise nicht in einem Tulpenglas serviert? Wer schon einmal in Grossbritannien ein Bier bestellt hat, der weiss, dass ein grosses Bier «Pint» genannt wird. Wie viel Liter sind in einem Britischen Pint traditionell enthalten? Bier ist nicht gleich Bier. Welche Biersorte ist die beliebteste der Schweiz? Nachdem der Pro-Kopf-Konsum von Bier in der Schweiz in den letzten Jahren immer sehr stabil war, war er 2020 leicht rückläufig. Wie viele Liter Bier tranken die Schweizerinnen und Schweizer durchschnittlich im Jahr 2020? Die Schweiz ist ein stolzes Bier-Land und verfügt über zahlreiche gute Brauereien. Wie viel Prozent des Biers, das in der Schweiz konsumiert wird, wird auch hier gebraut? Bier ist Geschmacksache. Der Behälter aus dem es getrunken wird auch. Aus welchem Gebinde wurde 2020 in der Schweiz das meiste Bier getrunken? Auch alkoholfreies Bier wird in der Schweiz gerne getrunken. Wie viel Prozent des in der Schweiz konsumierten Biers ist alkoholfrei? Welches ist die älteste Brauerei der Schweiz? Zu welcher Biersorte gehört das «Klosterbräu» der Brauerei Schützengarten? Wow – das war echt schlecht. Das hat aber noch Verbesserungspotenzial. Hut ab! Das war ganz in Ordnung. Unfassbar – wir sind sprachlos. Gratulation!

Quiz Maker - powered by Riddle