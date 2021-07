Der US-High-School-Test von 1912 Beginnen wir mit Mathe. Was gibt 35,7 + 4? Was gibt 5,8 + 5,14 - 59,112 Ein Mann hat für 2400 Dollar eine Farm gekauft und diese wieder für 2700 Dollar verkauft. Wie viel Prozent Gewinn hat er gemacht? Genug Mathe. Weisst du, in welchem Grössenverhältnis die Leber zu anderen Drüsen im Körper steht? Woraus besteht das zentrale Nervensystem? Was ist Physiologie? Nenne die drei Gewalten im US-System. Nenne vier Schweinerassen. (Der Einfachheit halber haben wir hier europäische Rassen genommen) In welchem Krieg wurde die Schlacht von Antietam geführt? Nenne vier Nationen, die sich früh in Nordamerika angesiedelt haben. Durch welche grösseren Gewässer würde ein Schiff auf der Route von England durch den Suezkanal bis Manila fahren? Wo liegen diese Orte? Quebec, Buenos Aires, Liverpool, Honolulu Was ist der Golfstrom? Sorry, vermutlich sind sogar Elfjährige von heute besser Das war wohl nichts... Nächstes Mal mehr üben! Knapp vorbei ist auch daneben Super! Du hättest den Test wohl bestanden

