«Ich bin nervös und freue mich sehr auf das neue Album», sagt Stress im Interview mit FM1-Moderatorin Nicole Färber. Bevor ein Album auf den Markt komme, könne man eigentlich nur warten. «Wenn es endlich draussen ist, kann es weitergehen.»

Fünf Jahre lang hat man von Stress nichts gehört, mit dem Album «Sincèrement», also ehrlich, meldet er sich diesen Freitag zurück. «Ich hatte während dieser Zeit andere Projekte. Unter anderem habe ich gelernt, wie man produziert, deshalb hat dieses Album eine Weile gedauert», so der Rapper. Ein Teil des Albums hat er dann gleich selber produziert.

Intime Momente mit Stress' Musik

«Für mich ist es wichtig, dass die Lieder ehrlich sind, sie sollen die Fans direkt ansprechen.» Er glaube, die Songs heutzutage seien nur zur Unterhaltung da, à la «Wir haben eine gute Zeit und machen Party». Seine Musik soll für intime Momente sorgen. «Wenn die Lieder mehr als eine Unterhaltung sein müssen», so der Rapper.

«Ich kann schlechte Zeiten besser akzeptieren»

In seinem neuen Album verarbeitet der Künstler seine Vergangenheit, so zum Beispiel seine Depressionen. «Ich glaube, wenn man Depressionen hat, ist das ein Prozess, in dem man sich selbst zu verstehen lernt. Ich bin jetzt, zwei Jahre später, an einem Punkt, wo ich mich zu 100 Prozent besser verstehe.» Wenn er jetzt mal einen Durchhänger habe, sei er nicht mehr so überfordert. «Ich kann schlechte Zeiten besser akzeptieren und verarbeiten.»