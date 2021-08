Auch die St.Galler Band «Catalyst» musste feststellen, dass die Wartezeiten länger sind. «Es ist schweizweit und im Ausland ein Thema. Wir haben eine Produktionsfirma in der Schweiz, die CDs selbst herstellt, die Platten aber im Ausland pressen lässt. Die Verzögerungen sind teils massiv, bei uns hält es sich aber in Grenzen», sagt Ramon Wehrle, Schlagzeuger von «Catalyst».

So sei man unabhängig von grossen Presswerken und die Wartezeiten seien kürzer. «Derzeit warten Bands vier bis sechs Monate. Wenn wir hier produzieren, gehen wir von zwei bis drei Monaten aus», sagt Krüsi. Adon ist damit die einzige Firma in der Schweiz, die Vinylschallplatten produziert.

Deshalb entschied man, wieder in die Vinylschallplatten-Produktion einzusteigen. «Der Rückstau bei den Presswerken ist massiv. Ab Herbst nehmen wir deshalb die erste Maschine in Betrieb, 2022 folgen weitere», sagt Andreas Krüsi, CEO und Mitinhaber der Produktionsfirma Adon.

Bei «The Gardener and the Tree» merkte man zwischenzeitlich, dass es Lieferverzögerungen gibt. «Anfang des Jahres teilte der Schweizer Online-Händler «cede.ch» mit, dass Plattenverkäufe erst im Juni wieder möglich seien», sagt Philippe Jüttner, Bassist der Band. Das Label bestätigt das: «Nicht nur Lieferungen verzögern sich, es beginnt schon bei der Produktion der Schallplatten. Weltweit gibt es Engpässe, deshalb verteilen Presswerke Kontingente. Das heisst, wir müssen genau planen, wie viele Platten von welcher Band wir produzieren lassen», sagt Kamil Kostka, Head of Artists and Repertoire bei Universal Music.

Die Vinyl-Auflagen seien zwar eher klein, aber man sei nun in der Situation, dass es doch eng wird. «Das liegt daran, dass viele Alben im Herbst erscheinen», sagt Kostka. Er sagt, die Pandemie habe wohl alles noch verstärkt, weil verschobene Alben nun produziert werden. «Künstlerinnen und Künstler ohne Label haben noch längere Wartezeiten von mindestens neun Monaten», sagt Kostka.

«Auch die grossen Labels pressen wieder»

Beim St.Galler Musikgeschäft «Klang und Kleid» merkt man von den Verzögerungen wenig. Das liegt daran, dass Labels und Bands allfällige Verzögerung im Release-Datum eingeplant haben. Reto Gerber, Geschäftsleiter vom «Klang und Kleid» sagt, der Vinylboom sei vor rund fünf Jahren losgegangen und da es nicht viel mehr Vinyl-Presswerke als zuvor gibt, sind diese ausgelastet.