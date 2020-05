Die prächtigen Holundersträucher am Waldrand und in den Gärten sind bereits jetzt Vorboten des Sommers und versprühen während der vollen Blüte ihren unvergleichlich süsslich-frischen Duft. Hier erfährst du, was sich mit den wunderbaren Blüten der gesunden Pflanze alles herstellen lässt.

Stilpalastt © FM1Today In Zusammenarbeit mit Stilpalast Der Holunderstrauch, bei uns auch Holder genannt, ist sowohl in Wäldern als auch in Gärten weit verbreitet. Die meiste Zeit des Jahres eher unauffällig, zieht er vor allem während seiner Blütenzeit von Mai bis Ende Juni die volle Aufmerksamkeit auf sich. Und dies nicht nur wegen seiner zarten, weissen Blüten-Dolden, sondern vor allem wegen seines starken Duftes, der bei Wind oft Dutzende Meter weit getragen wird. Schon vor Jahrtausenden waren auch die Kräfte des Holunders bereits bekannt. Und auch heute noch werden seine Blüten und Früchte als Heilmittel, Lebensmittel oder auch Farbstoff verwendet. Die aromatischen Blüten können vielfältig weiterverarbeitet werden. So eignen sie sich für allerlei Köstlichkeiten in der Küche und sind erst noch gesund. Blüten in getrockneter Form werden als Tee für Schwitzkuren während Erkältungskrankheiten und Grippe sowie bei Blasen- und Nierenbeschwerden angewendet. Der Holderstrauch wächst am Waldrand, in Hecken oder im Garten. © iStock Ist die Blütezeit vorbei, bilden sich im Spätsommer (August/September) die schwarzen Beeren. Auch ihnen werden viele positive Eigenschaften zugeschrieben. Sie sind nicht nur reich an Kalium und enthalten viel Vitamin C, sondern sollen auch das Blut reinigen, den Darm regulieren und das Immunsystem stärken. Ein besonders beliebtes Hausmittel sind sie auch bei der Linderung von Erkältungskrankheiten. Ob als Saft, Gelee, Sirup oder als Zugabe im Tee – die gesunden Powerbeeren können ebenfalls kulinarisch vielfältig verwertet werden. Roh sollte man sie allerdings nie essen, denn dann sind sie leicht giftig. Ausserdem empfiehlt es sich, den Saft nur in Massen zu geniessen, da er leicht abführend wirken kann. Die Holunderbeeren lassen sich zu Sirup oder zu einem Mus verarbeiten. © iStock Holunderblüten-Sirup Den unvergleichlichen Duft frischer Holunderblüten fängst du mit diesem einfach herzustellenden Sirup ein. Wer allzu süsse Getränke nicht mag, der kann eine grosse Karaffe Wasser auch nur mit ein paar Tropfen dieses sommerlichen Sirups aromatisieren. Partytauglich ist der Mix mit einem Gläschen Sekt, Champagner oder Prosecco. Hier geht es zum Rezept. Der Holundersirup wurde nicht zuletzt durch den Trend-Drink Hugo wieder populär. © iSTock Holunderlimonade Die Zubereitung dieses erfrischenden Sommergetränks ist zwar ein Kinderspiel, bis du die leckere Limonade aber geniessen kannst, brauchst du ein wenig Geduld. Die Holunderlimonade muss nämlich zuerst an der Sonne ruhen. Das Ergebnis wird dich aber dafür entschädigen. Hier geht es zum Rezept. Durch die Gärung an der Sonne, wird das Getränk leicht alkoholisch. © iStock Fruchtiger Holunder-Blüten-Gelée Der goldfarbene Brotaufstrich aus Holünder-Blüten schmeckt dank Apfelsaft und den gesunden Blüten herrlich fruchtig und frisch. Die Zubereitung ist äusserst einfach und gelingt immer. Also unbedingt mal ausprobieren. Hier geht es zum Rezept. Mit der Zutat Apfelsaft kann eigentlich nichts schief gehen. © iStock