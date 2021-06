Wie konnte das nur passieren? Hildegard vom Empfang hat das grosse Büro-Tippspiel gewonnen. Dabei hat sie doch von Fussball so viel Ahnung wie ein Fisch von Computer. Und Vroni, die sich schon Wochen zuvor mit der Nati und den Gegnern beschäftigte, liegt abgeschlagen im hinteren Mittelfeld.

Ja, solche Szenen wiederholen sich bei jeder WM und EM in fast jedem Büro in der Schweiz. Ab Freitag ist es wieder soweit. Doch dieses Jahr soll es anders kommen. Denn mit unseren Tipps und Tricks werdet ihr gewinnen – allerdings nur so sicher wie die Schweizer Nati Europameister wird.

1. Sei kein Fan

Selbstverständlich hat England die geilste Nationalmannschaft, spielt Deutschland den schönsten Fussball, hat Italien ein vielversprechendes Team und schlägt unser Herz für die Schweiz. Nur: Das ist dem Fussballgott ziemlich egal.

Wer beim Tippen die Fan-Brille trägt, hat bereits verloren. Schau nur auf die Paarung und nicht auf Sympathien!