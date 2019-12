Die Welt kriegt einfach nicht genug davon. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit wird der Wham-Weihnachtshit «Last-Christmas» so oft gespielt, dass uns vor zuckergusssüsser Melodramatik die Herzen bluten. Unglaubliche 481 Millionen Mal wurde das Lied aus dem Jahr 1984 alleine auf Youtube angeklickt, mit jährlicher Genauigkeit kehrt die Schnulze in die Schweizer Charts zurück, dazu kommen unzählige Streams auf gängigen Plattformen.

Es schien an Weihnachten bisher nichts besseres zu geben als den sich nach einer verflossenen Liebe verzehrenden George Michael. Aber das ist jetzt vorbei. Denn hier kommt Last Christmas auf Steroiden: In 4k, also Ultra-HD.