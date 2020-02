So tönt Billie Eilishs Bond-Song

Am 2. April kommt der 25. Bond-Film «No Time To Die» in unsere Kinos. In der Nacht auf Freitag ist der dazugehörige Song von Billie Eilish veröffentlicht worden. Er fügt sich nahtlos in die Reihe bisheriger Titel ein und versprüht das typische Bond-Flair. Aber hör' in dir am besten selbst an.

Kein Bond-Film ohne Bond-Song. Beim 25. Teil und dem letzten, in dem Daniel Craig als Agent mit der Lizenz zum Töten die Welt rettet, steuert die Amerikanerin Billie Eilish den Song bei. In der Nacht auf Freitag wurde der Song auf YouTube veröffentlicht. Zusätzlich gibt's nun auch eine neue Trailer-Version mit dem Lied. (red.)