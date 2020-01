Aber Sportler hin, Popsängerinnen her: Die wahren Stars am Super Bowl, dem Finale der National Football League, sind die Werbeclips in der Halbzeitpause. Aufgrund der gewaltigen Zuschauerzahl beim Super Bowl sind die Werbeblocks in der Halbzeitpause die beliebtesten - und teuersten - überhaupt.

Was bitte ist ein Garoppolo und wer ist Patrick Mahomes? Es sind die Quaterbacks der beiden Teams im Superbowl. Hierzulande wohl bekannter sind die beiden Akteurinnen in der Halbzeitpause, Jennifer Lopez und Shakira. Auch von Demi Lovato, welche die US-amerikanische Nationalhymne singen wird, hat man durchaus schon gehört.

Pepsi gibt's jetzt auch in schwarz. War das nicht schon immer so? Auch egal. Wir feiern die paar Zeilen, mit denen Missy Elliot den Stones-Klassiker «Paint it Black» anreichert und fordern einen ganzen Song. Dafür trinken wir auch zuckerfreie Pepsi, wenn's sein muss.

Ohne Alexa ist in den Vereinigten Staaten kein Leben mehr möglich. Diesen Anschein erweckt zumindest dieser lustige Clip mit Ellen DeGeneres und Portia de Rossi. Sie fragen sich hauptsächlich: Was zum Kuckuck haben wir ohne das intelligente Spracherkennungssystem gemacht?

Vielleicht die lustigste von allen Super Bowl-Werbungen dieses Jahr. Cheetos sind ein in den Staaten populärer «Käse»-Snack (Gauda). Neu gibt es auch Chetoos-Popcorn (immer noch Gauda) und von diesen kriegt man schreckliche Käsefinger, so dass man nichts und niemanden mehr anfassen kann. «U can't touch this» eben. Hammer time!

Ja, wir haben's verstanden. Alle kaufen bei Walmart ein. Sogar -oder vor allem - Ausserirdische. Walmart schmeisst alles in seinen Werbeclip, was jemals unter dem Label Science-Fiction im Kino oder Fernsehen lief. Blade Runner, Arrival, Men in Black, Marvin the Martian, Star Trek, Guardians of the Galaxy, Mars Attacks, The Lego Movie und sogar vor Star Wars schrecken sie nicht zurück. Der neue Pick-Up Service scheint nicht von dieser Welt zu sein.

Jason Momoa - Rocket Mortgage

Wir wissen noch nicht genau, wie die Werbung mit Jason Momoa aussehen wird. Aber: Es ist Jason Momoa und Jason Momoa begeistert immer. Egal ob als Aquaman, Khal Drogo (Game of Thrones), Conan, singend vor dem WC-Spiegel oder beim Lesen in der Badewanne, wie in den beiden bisher veröffentlichten Teasern.

Die ganze Werbung kriegen wir wohl erst beim Super Bowl selbst zu sehen. Aber sonst gäbe es ja (fast) keinen Grund mehr, sich alles anzusehen. Wir wissen nur soviel: Rocket Mortgage ist im Hypothekengeschäft.